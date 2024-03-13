МИНСК, 13 мар — Sputnik. В графике движения отдельных пассажирских поездов на участке Минск-Орша произойдут изменения, сообщила Белорусская железная дорога.
Расписание поездов будет скорректировано в определенные дни — 25, 27 и 28 марта. Это связано с проведением плановых ремонтно-путевых работ.
Поезд № 717 Москва — Минск отправлением из российской столицы в 6:20 будет прибывать в белорусскую столицу в эти дни на полчаса позже — в 13:40 вместо 13:10.
В свою очередь поезд № 718 Минск — Москва 25 и 27 марта будет отправляться раньше — в 15:25 вместо 16:00. При этом в столицу РФ состав прибудет согласно графику — в 22:58.
Ремонтные работы на железной дороге также повлияют на расписание региональных поездов 25, 27 и 28 марта. Состав № 704 из Минска в Витебск отправится на 32 минуты раньше — в 14:43 вместо 15:15. В северную столицу Беларуси локомотив прибудет вовремя — в 18:15.
Поезда № 864 и № 866 Минск — Орша, а также № 861 Орша — Минск также будут курсировать с измененным расписанием и маршрутом эти три дня. Составы будут следовать через станции Минск-Южный, Колядичи, Гатово, Шабаны и Колодищи.
«Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства и просит учитывать данное обстоятельство при планировании поездок», — отмечается на сайте перевозчика.