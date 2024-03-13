Москва — Минск

Поезда № 864 и № 866 Минск — Орша, а также № 861 Орша — Минск также будут курсировать с измененным расписанием и маршрутом эти три дня. Составы будут следовать через станции Минск-Южный, Колядичи, Гатово, Шабаны и Колодищи.