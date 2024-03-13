Палата представителей США одобрила законопроект, который может привести к запрету TikTok

Сегодня, 13 марта, Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект, по которому китайская компания ByteDance должна в течение полугода выделить американский бизнес в отдельную компанию. В противном случае в США могут запретить TikTok. По мнению авторов законопроекта, который был внесен в Конгресс на прошлой неделе, китайское правительство может с помощью TikTok собирать данные американцев, а также оказывать влияние на общественное мнение в США.