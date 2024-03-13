Палата представителей США одобрила законопроект, который может привести к запрету TikTok

За законопроект проголосовало 352 члена Палаты представителей, против — 65. Однако законопроект еще должен быть одобрен Сенатом, причем, как отмечают наблюдатели, многие сенаторы выступают против подобных методов регулирования работы иностранных компаний в США. Ранее TikTok заявил, что у этого законопроекта есть единственный предопределенный результат — запрет сервиса, так что тем самым «правительство пытается лишить 170 млн американцев (количество пользователей TikTok в США.— “Ъ”) их конституционного права на свободу слова».
Первые запреты на пользование TikTok американскими гражданами были введены в 2020 году тогдашним президентом Дональдом Трампом. Администрация пыталась ввести общефедеральный запрет, но этому помешали судебные разбирательства, начатые TikTok. После избрания президентом Джо Байдена вышел указ, запрещающий использовать данное приложение на служебных устройствах государственных служащих, после чего аналогичные запреты для местных чиновников приняли власти 34 штатов США. А штат Монтана даже запретил устанавливать приложение на все личные девайсы. Правда, в феврале избирательный штаб господина Байдена зарегистрировал собственный аккаунт в TikTok.
Яна Рождественская