В ОЭЗ «Алга» в Башкирии появится башкирско-белорусский индустриальный кластер

Он отметил, что с 1 июля 2023 года, когда начали действовать упрощённые требования по оформлению заявок на получение поддержки, в республике рассмотрели уже 73 инвестпроекта с общим объёмом вложений более 80 млрд рублей. По ним заключили 68 соглашений о защите и поощрении инвестиций.
Рустам Муратов также представил концепцию создания на территории Уфимского района Башкирско-белорусского индустриально-инвестиционного кластера. Этот проект позволит систематизировать работу с белорусскими партнёрами.
Так, уже сформирован пул потенциальных совместных проектов. Республика окажет инвесторам поддержку в части строительства помещений для будущих заводов, которые возведут в короткие сроки под индивидуальные требования резидентов кластера. Кроме того, на преференциальной площадке планируют строить арендное жильё для специалистов.
Вице-премьер добавил, что территория, на которой будут работать совместные предприятия, уже входит в состав особой экономической зоны «Алга». «Дорожную карту» создания нового межгосударственного кластера подготовят до конца марта 2024 года.
На «Инвестчасе» выступил директор Института организационного развития и стратегических инициатив Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Вячеслав Шоптенко. Он также является руководителем проекта Global Management Challenge в России и СНГ — международного чемпионата по управлению бизнесом.
Вячеслав Шоптенко напомнил, что в 2024 году в Уфе состоится финал национального этапа чемпионата Global Management Challenge, и поблагодарил руководство республики за инициативу провести этот деловой конкурс в Башкортостане.