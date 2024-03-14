В ОЭЗ «Алга» в Башкирии появится башкирско-белорусский индустриальный кластер

Он отметил, что с 1 июля 2023 года, когда начали действовать упрощённые требования по оформлению заявок на получение поддержки, в республике рассмотрели уже 73 инвестпроекта с общим объёмом вложений более 80 млрд рублей. По ним заключили 68 соглашений о защите и поощрении инвестиций.