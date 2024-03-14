В Башкирии на берегу озера Талкас построят семейную базу отдыха

Речь идёт о строительстве на берегу озера Талкас модульных гостевых апартаментов на 40 человек и оборудованной площадки для кемпинга на 30 мест. Кроме того, на территории базы отдыха появятся верёвочный парк и детская площадка.
Общий объём вложений в проект на первом этапе составит 20,5 млн рублей. При этом инвестор получил федеральный грант в размере 4,7 млн рублей на возведение модульных средств размещения. Первых гостей на новой базе отдыха смогут принять уже нынешним летом.
По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Инвестору также возместят часть затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.
В 2021 году озеро Талкас получило статус памятника природы. На его территории запрещена любая деятельность, которая может негативно сказаться на сохранности природных ресурсов. Туристическая деятельность к таковым не относится.