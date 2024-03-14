Уборщик, слесарь, повар и врач. Топ-10 вакансий для подработки назвали белорусам в марте 2024

Сразу десять вакансий для подработки назвали белорусам в марте 2024. Не так давно мы писали о самых высокооплачиваемых вакансиях в Беларуси по состоянию на начало весны 2024 года. Сейчас обратимся к Общереспубликанскому банку вакансий, узнаем, какие зарплаты предлагают работодатели, которые ищут сотрудников не меньше, чем на 0,25 ставки. Большую занятость рассматриваем, меньшую — нет.
Руководителя физического воспитания на 0,25 ставки ищут в детский сад агрогородка Октябрь Слуцкого районе. Зарплата от 156,5 до 200 BYN, при этом возможны надбавки, премии. Работодатель хотел бы видеть работника, владеющего белорусским языком как минимум с общим средним образованием.
Национальный центр интеллектуальной собственности ищет слесаря-сантехника на четверть ставки. Рабочее место в центре Минска, трудиться предлагается в отделе материально-технического обеспечения, при этом желателен опыт работы — от 10 лет. Зарплата — 156,5−160 рублей ежемесячно.
Государственное учреждение «Гродненский городской физкультурно-спортивный клуб» ищет специалиста на позицию дежурного по залу на 0,25 ставки. Функционал, обязанности и ответственность обсуждаются в ходе личного собеседования, от кандидатов — общее среднее образование. Зарплата — 156 рублей 50 копеек.
Вакансия (на 0,25) аппаратчика химводоочистки открыта в СДЮШОР № 1 Светлогорского района, работодатель акцентирует внимание, что работа постоянная, односменная. Зарплата — 156 рублей.
СШ№ 3 имени В. М. Усова города Гродно ищет уборщика помещений. В объявлении отмечено — «без вредных привычек». Работать нужно на все те же 0,25 ставки, зарплата — ровно 156 рублей.
Детский сад № 18 «Сказка» в Жодино в банке вакансий не так давно разместил свое объявление: на 0,5 ставки требуется повар. Образование — профессионально-техническое, работа в две смены, от кандидатов — многозадачность, умение работать в команде. Зарплата — 150−170 белорусских рублей.
Государственное предприятие «БелЛекоЦентр» нуждается в уборщике помещений (производственных и служебных). Обязанности и пожелания в объявлении определены четко: уборка помещений аптеки; удаление пыли с мебели; соблюдение правил санитарии и гигиены в местах уборки; отсутствие вредных привычек. Специалист нужен в аптеку, находящуюся в агрогородке Ждановичи, занятость — 0,25 ставки, зарплата 150 рублей.
Ровно 140 рублей на четверть ставки готовы предложить подсобному рабочему. Работодатель — Брестское РУП «Белфармация», само рабочее место — в городе Каменец. Работа по двухсменному графику, соискатели могут иметь общее среднее образование.
От 130 до 140 рублей при занятости на 0,25 ставки предлагают врачу-специалисту в Барановичской центральной поликлинике. Ищут специалиста в отделение клинической трансфузиологии, аудита и мониторинга деятельности субъектов службы крови. Кандидаты, понятное дело, рассматриваются с высшим образованием, плюс — желательно иметь как минимум 3-летний опыт работы.