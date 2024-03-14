Уборщик, слесарь, повар и врач. Топ-10 вакансий для подработки назвали белорусам в марте 2024

Сразу десять вакансий для подработки назвали белорусам в марте 2024. Не так давно мы писали о самых высокооплачиваемых вакансиях в Беларуси по состоянию на начало весны 2024 года. Сейчас обратимся к Общереспубликанскому банку вакансий, узнаем, какие зарплаты предлагают работодатели, которые ищут сотрудников не меньше, чем на 0,25 ставки. Большую занятость рассматриваем, меньшую — нет.