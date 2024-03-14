В Молдове цены на газ могут только поднимать задним числом, но не снижать: Могут ли граждане страны через суд добиться меньших тарифов постфактум, раз такой прецедент от правительства уже имеется

— В юриспруденции существует стандартное правило — закон не имеет ретроактивной силы, — рассуждает бывший вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский. — Когда задним числом поднимали тарифы, было большое возмущение и, по-моему, даже дошло до Конституционного суда. Но тогда правительство спряталось и КС использовал то, что страна находилась в условиях чрезвычайно ситуации. И решение принимала Комиссия по ЧС. А в положении о ЧС было записано, что чрезвычайная ситуация — это ситуация при которой комиссия по ЧС имеет право допускать отклонения от закона. Чем занималась эта комиссия два года мы с вами знаем. Сначала комиссия была создана в связи с началом известных событий на Украине, потом в связи с ситуацией в энергетике, а решения принимала по вопросам, которые не имели к ней никакого отношения. Включая и выборы. То есть, совала свой нос везде, куда можно и нельзя.