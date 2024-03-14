В Молдове цены на газ могут только поднимать задним числом, но не снижать: Могут ли граждане страны через суд добиться меньших тарифов постфактум, раз такой прецедент от правительства уже имеется

В Молдове с 23 февраля снизились тарифы на газ для конечного потребителя. Руководство компании «Молдовагаз» выступило намедни с заявлением, что «в связи со вступлением в силу с 23 февраля 2024 года новых регулируемых цен на поставку природного газа, утвержденных постановлением НАРЭ от 21 февраля 2024 года, основой для выдачи счетов-фактур, включая компенсации за февраль 2024 года (2 расчетных периода), будут служить регулируемые цены, действующие до и после 23 февраля 2024 года».
То есть, пересмотра тарифов в сторону их снижения, действующих до 23 февраля сего года, не предвидится. А как же быть с тем, что руководство Молдовы дважды (в 2022-м и в 2024-м поднимала тарифы на тот же газ задним числом? Год назад Апелляционная палата Кишинева официально разрешила правительству повышать тарифы задним числом в нарушение действующего законодательства в условиях чрезвычайного положения.
Интересно, а может ли правительство задним числом тоже пересмотреть тарифы в сторону их снижения? Может ли гражданин Молдовы или группа граждан обратиться в суд с требованием снизить тарифы на «голубое» топливо задним числом, раз тем же задним числом эти самые тарифы поднимали?
— В юриспруденции существует стандартное правило — закон не имеет ретроактивной силы, — рассуждает бывший вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский. — Когда задним числом поднимали тарифы, было большое возмущение и, по-моему, даже дошло до Конституционного суда. Но тогда правительство спряталось и КС использовал то, что страна находилась в условиях чрезвычайно ситуации. И решение принимала Комиссия по ЧС. А в положении о ЧС было записано, что чрезвычайная ситуация — это ситуация при которой комиссия по ЧС имеет право допускать отклонения от закона. Чем занималась эта комиссия два года мы с вами знаем. Сначала комиссия была создана в связи с началом известных событий на Украине, потом в связи с ситуацией в энергетике, а решения принимала по вопросам, которые не имели к ней никакого отношения. Включая и выборы. То есть, совала свой нос везде, куда можно и нельзя.
Не думаю, что комиссия по ЧС была полномочна принимать такие решения, которые нарушают базовые принципы юриспруденции. Но это мое мнение, что было сделано, то сделано.
Сейчас ситуация такая. В этой ситуации должны разбираться хорошие юристы. Но, насколько я помню, существует такой принцип по этой ретроактивности — ретроактивный закон не допускается в том случае, когда он ухудшает или ограничивает права и свободы граждан. В данном случае, если говорить о понижении цен, то это может носить ретроактивный характер и не нарушает базового принципа юриспруденции, поскольку это не ухудшает, а улучшает положение. Но, как говорит великий Гёте, «суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет». Мы-то рассуждаем теоретически, как должно быть, если мы говорим о государстве, которое гуманно по отношению к своим гражданам. Поскольку сегодня мы не можем говорить в таком ключе о нашем государстве и нашем правительстве, то остается только общественное возмущение.
— Прецедент есть, поэтому не вижу причин для того, чтобы сделать то же самое, — отвечает юрист и председатель общественного объединения «Соотечественники Гагаузии» Андрей Кывыржик.
— Суд может удовлетворить соответствующий иск, если он поступит от граждан страны?
— Теоретически, думаю, модно добиться того, чтобы задним числом пересмотрели тарифы на газ. Но надо изучать детали. Суд рассматривает доводы сторон, апеллирующих по этому вопросу и принимает решение. Гражданин должен не только подать иск, но и обосновать, почему он просит о снижении тарифов задним числом.
— Он же может сослаться на прецедент, когда правительство подняло тарифы на газ задним числом!
— этот прецедент может отличаться тем, что был, допустим, принят какой-то закон, указ президента, решение парламента. Должно быть основание для снижения тарифа задним числом. Правительство чем-то обосновало повышение тарифа нат газ задним числом, значит надо посмотреть, чем они это аргументировали.
— Значит, перспективы у такого иска нет…
— Почему нет?! Есть, конечно! Если прецедент создан самим государством, то пусть оно создает такой же прецедент в плане снижения тарифов на газ задним числом. Акт правительства о повышении тарифов задним числом является незаконным. Однозначно! В нашем случае если задним числом снижать тарифы, то это тоже будет незаконным. Но! Из-за того, что этот прецедент существует, то в нашем случае снижение тарифов тоже будет являться правильным решением. Оно незаконно, но если надо, то можно…