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«Сразу влепят штраф»: массовые рейды по квартирам озадачили жителей Владивостока

«Соседи сдадут», — реагируют приморцы в соцсетях.

Во Владивостоке начались весенние рейды по квартирам с целью выявления уклонистов от уплаты налогов. Речь идет о тех квадратных метрах, которые собственники сдают в аренду и скрывают этот факт от налоговой, пишет «aifprim» (18+).

Отмечается, что чаще всего факт незаконного съема выявляется благодаря «бдительным соседям», которые активно сообщают о квартирантах. Дальнейшим разбирательством занимаются городская администрация и полиция.

По закону граждане, сдающие квартиры, обязаны платить ежегодно 13% налога от дохода. В случае нарушения помимо налога придется выплатить еще и штраф.

Жители города высказались в соцсетях:

«Сразу влепят штраф»;

«Соседи сдадут»;

«Лучше не рисковать».

ЖКХ