«Сразу влепят штраф»: массовые рейды по квартирам озадачили жителей Владивостока

Во Владивостоке начались весенние рейды по квартирам с целью выявления уклонистов от уплаты налогов. Речь идет о тех квадратных метрах, которые собственники сдают в аренду и скрывают этот факт от налоговой, пишет «aifprim» (18+).
Отмечается, что чаще всего факт незаконного съема выявляется благодаря «бдительным соседям», которые активно сообщают о квартирантах. Дальнейшим разбирательством занимаются городская администрация и полиция.
По закону граждане, сдающие квартиры, обязаны платить ежегодно 13% налога от дохода. В случае нарушения помимо налога придется выплатить еще и штраф.
Жители города высказались в соцсетях:
«Сразу влепят штраф»;
«Соседи сдадут»;
«Лучше не рисковать».