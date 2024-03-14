В Хабаровске 900 семей из аварийных домов получат новые квартиры

В Хабаровске порядка 900 семей переселенцев из аварийного жилья получат новые квартиры на улице Аэродромной. Об этом сообщил «АиФ-Дальинформ» член общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Никита Божок.
Как отметил собеседник, программа расселения ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, подходит к концу — со следующего года начинают расселять дома, которые попали в аварийный фонд после 1 сентября 2023 года. Важным этапом программы станет ввод новостроек на улице Аэродромной, куда в том числе переедут бывшие жители бараков с проспекта Карла Маркса.
«В марте будут введены в эксплуатацию три жилых дома на улице Аэродромной. До июня здесь же будут введены ещё две новостройки. Всего в них разместятся порядка 900 семей», — сообщил Никита Божок.
Член общественного совета при минЖКХ напомнил, что в прошлом году Хабаровский край стал лидером на Дальнем Востоке по темпам расселения аварийного жилья. Это стало возможным благодаря субсидии в размере 600 млн рублей, выделенной Президентом Владимиром Путиным. Всего в регионе функционируют три механизма по расселению ветхого жилфонда: строительство домов под эту цель с нуля, приобретение квартир в новостройках и покупка жиплощади на вторичном рынке.