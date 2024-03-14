В Хабаровске 900 семей из аварийных домов получат новые квартиры

Член общественного совета при минЖКХ напомнил, что в прошлом году Хабаровский край стал лидером на Дальнем Востоке по темпам расселения аварийного жилья. Это стало возможным благодаря субсидии в размере 600 млн рублей, выделенной Президентом Владимиром Путиным. Всего в регионе функционируют три механизма по расселению ветхого жилфонда: строительство домов под эту цель с нуля, приобретение квартир в новостройках и покупка жиплощади на вторичном рынке.