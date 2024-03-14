Инвестиции в Новосибирскую область развивают перерабатывающие агропроизводства

В Новосибирской области активно развивают перерабатывающие агропроизводства. Сообщение об этом было опубликовано на сайте администрации региона.
Новосибирские аграрии, при поддержке региональных властей, будут продолжать работать над развитием пищевой и перерабатывающей промышленности. Губернатор Андрей Травников выдвинул соответствующие задачи на выездном совещании, которое состоялось на новом молочном заводе в селе Красноглинное.
Агрохолдинг ГК «Толмачёвское» выступил инициатором строительства крупного молокозавода под Новосибирском, мощностью 40 тонн в сутки, в селе Красноглинное.
Также был отмечен подход сохранения исторической памяти и использования устоявшихся брендов при развитии новых предприятий в Новосибирске, включая толмачёвскую ферму, основанную почти 100 лет назад.
Руководитель ГК «Толмачёвское» Александр Кытманов подчеркнул, что на новом молочном предприятии достигнут высокий уровень автоматизации и импортозамещения. Он отметил, что 80% процессов на предприятии автоматизированы, а оборудование — на 96% российского производства. Кроме того, он подчеркнул, что производимое молоко высочайшего качества, что подтверждают объективные показатели и мнение партнеров.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что число юрлиц с китайским капиталом в Новосибирске увеличилось более чем втрое.