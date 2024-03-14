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Инвестиции в Новосибирскую область развивают перерабатывающие агропроизводства

Также был отмечен подход сохранения исторической памяти и использования устоявшихся брендов при развитии новых предприятий.
Источник: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области активно развивают перерабатывающие агропроизводства. Сообщение об этом было опубликовано на сайте администрации региона.

Новосибирские аграрии, при поддержке региональных властей, будут продолжать работать над развитием пищевой и перерабатывающей промышленности. Губернатор Андрей Травников выдвинул соответствующие задачи на выездном совещании, которое состоялось на новом молочном заводе в селе Красноглинное.

Агрохолдинг ГК «Толмачёвское» выступил инициатором строительства крупного молокозавода под Новосибирском, мощностью 40 тонн в сутки, в селе Красноглинное.

Губернатор подчеркнул значение переработки для региона, который является третьим по молочному стаду в стране. Он выразил поддержку проектов, направленных на производство молочных продуктов, особенно комплексных, как проект ГК «Толмачёвское», который занимается производством молочных продуктов от растениеводства до готовой продукции на полках магазинов. Это способствует экономическому развитию региона и предоставляет потребителям больше выбора продуктов.

Также был отмечен подход сохранения исторической памяти и использования устоявшихся брендов при развитии новых предприятий в Новосибирске, включая толмачёвскую ферму, основанную почти 100 лет назад.

Руководитель ГК «Толмачёвское» Александр Кытманов подчеркнул, что на новом молочном предприятии достигнут высокий уровень автоматизации и импортозамещения. Он отметил, что 80% процессов на предприятии автоматизированы, а оборудование — на 96% российского производства. Кроме того, он подчеркнул, что производимое молоко высочайшего качества, что подтверждают объективные показатели и мнение партнеров.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что число юрлиц с китайским капиталом в Новосибирске увеличилось более чем втрое.

сельское хозяйство