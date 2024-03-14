Инвестиции в Новосибирскую область развивают перерабатывающие агропроизводства

В Новосибирской области активно развивают перерабатывающие агропроизводства. Сообщение об этом было опубликовано на сайте администрации региона.

Новосибирские аграрии, при поддержке региональных властей, будут продолжать работать над развитием пищевой и перерабатывающей промышленности. Губернатор Андрей Травников выдвинул соответствующие задачи на выездном совещании, которое состоялось на новом молочном заводе в селе Красноглинное.

Губернатор подчеркнул значение переработки для региона, который является третьим по молочному стаду в стране. Он выразил поддержку проектов, направленных на производство молочных продуктов, особенно комплексных, как проект ГК «Толмачёвское», который занимается производством молочных продуктов от растениеводства до готовой продукции на полках магазинов. Это способствует экономическому развитию региона и предоставляет потребителям больше выбора продуктов.