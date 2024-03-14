В Новосибирской области решили сократить вложения на капремонт ЖКХ

По словам министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, в прошлом году на капитальный ремонт было выделено 500 миллионов рублей, однако уже в 2024 году эта сумма уменьшилась, так как с этого года фонд модернизации ЖКХ планирует пересматривать приоритеты капитального ремонта домов, а также исключать из него некоторые объекты, попавшие в капитальный ремонтный фонд.