«Пятерочке» запретят расширяться в семи территориях Челябинской области

По информации антимонопольной службы, такая ситуация установлена в Карабаше и Локомотивном, Еткульском, Нагайбакском, Пластовском, Сосновском и Уйском районах.
В Карталинском районе порог доминирования превышен ритейлером «Магнит».
Информация будет направлена главам городов и районов для принятия мер по пресечению дальнейшего расширения сетей, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.
Уточняется, что озвученные сведения были получены «по результатам изучения состояния конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами Челябинской области в 2022 году».
В соответствии с законом «О торговле», если доля торговой сети превышает 25%, ритейлеру запрещено приобретать или арендовать дополнительные площади в муниципалитете.
Также ведомство изучает долю торговой сети «Монетка» в муниципальных образованиях.