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«Пятерочке» запретят расширяться в семи территориях Челябинской области

Торговая сеть «Пятерочка» превысила долю 25% на рынке розничной торговли продовольственными товарами в семи муниципалитетах Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации антимонопольной службы, такая ситуация установлена в Карабаше и Локомотивном, Еткульском, Нагайбакском, Пластовском, Сосновском и Уйском районах.

В Карталинском районе порог доминирования превышен ритейлером «Магнит».

Информация будет направлена главам городов и районов для принятия мер по пресечению дальнейшего расширения сетей, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

Уточняется, что озвученные сведения были получены «по результатам изучения состояния конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами Челябинской области в 2022 году».

В соответствии с законом «О торговле», если доля торговой сети превышает 25%, ритейлеру запрещено приобретать или арендовать дополнительные площади в муниципалитете.

Также ведомство изучает долю торговой сети «Монетка» в муниципальных образованиях.

ФАС