Готовый бизнес: в Новосибирске продаётся гостиница 4 звезды за 260 млн рублей

В Новосибирске ищут покупателя для гостиничного бизнеса. Соответствующее объявление опубликовали на сайте «N1.ru».
В Новосибирске имеется возможность приобрести здание на улице Гоголя. Кроме самого здания, в продажу входит также земельный участок и функционирующий отельный бизнес. Цена предложения составляет 260 миллионов рублей.
Продавец информирует, что предлагается к продаже комплекс недвижимости. В его состав входит земельный участок площадью 512 квадратных метров и здание с площадью более 2,2 тысяч квадратных метров, построенное в период с 2009 по 2010 годы. В здание десять этажей, включая цокольный и технический этаж. Вместе с ним идет и продажа работающего гостиничного бизнеса.
Все номера и залы гостиницы оснащены современной мебелью, оборудованием и комплектующими, сообщает продавец.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске продаются «Тимирязевские сауны» за 97 млн рублей.