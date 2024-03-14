Готовый бизнес: в Новосибирске продаётся гостиница 4 звезды за 260 млн рублей

В Новосибирске имеется возможность приобрести здание на улице Гоголя. Кроме самого здания, в продажу входит также земельный участок и функционирующий отельный бизнес. Цена предложения составляет 260 миллионов рублей.

Продавец информирует, что предлагается к продаже комплекс недвижимости. В его состав входит земельный участок площадью 512 квадратных метров и здание с площадью более 2,2 тысяч квадратных метров, построенное в период с 2009 по 2010 годы. В здание десять этажей, включая цокольный и технический этаж. Вместе с ним идет и продажа работающего гостиничного бизнеса.

Также отмечается, что здание гостиницы было удостоено награды «Золотая капитель» как лучшее здание общественного назначения в Сибири в 2010 году. Гостиница имеет четыре звезды по сертификации и предоставляет номера различных категорий, включая «Стандарт», «Комфорт», «Бизнес» и «Люкс». Вместе с этим в состав имущества входят конференц-зал на 65 посадочных мест, комната переговоров и круглосуточный ресторан. Комплекс также предлагает услуги саун-караоке с бассейнами и финскими парилками.