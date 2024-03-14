В Перми совладелец сети «Аптека от склада» признан банкротом

Напомним, в качестве индивидуального предпринимателя Андрей Годовалов зарегистрировался в 1998 году. Он специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Совместно с Николаем Шавриным владеет ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, а также развитием сети аптек «Аптека от склада». Ранее компания ООО «Годовалов» была признана банкротом, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность.