Мэрия Уфы закупает квартиры для сирот на 44 млн рублей

Управление капительного строительства администрации Уфы объявило аукцион на покупку 14 однокомнатных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигших возраста 23 лет.



Начальная стоимость лота — 44,8 млн руб., или 104,4 тыс. руб. за кв. м. Итоги торгов подведут 22 марта. Срок действия контракта — до 31 августа.



Майя Иванова

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