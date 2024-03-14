Завершилась прокладка газопровода поселок Новый — Вольно-Надеждинское

Как сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики и газоснабжения, средства на прокладку газопровода направлены из краевого бюджета.
«В 2024 году благодаря этой ветке протяженностью 5,3 километра к газу подключат котельные № 1, 6 и 7 в Вольно-Надеждинском. Оборудование для них уже закуплено, “Примтеплоэнерго” займется его монтажом», — уточнили в ведомстве.
В текущем году завершится перевод на природный газ угольной котельной № 45 в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. Использование газа в качестве топлива на котельной не только повысит качество теплоснабжения потребителей, но и улучшит экологическую обстановку в населенном пункте.
По словам экспертов, это будет уже вторая газовая котельная в Воздвиженке. В прошлом году в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина в селе взамен старой мазутной построена и введена в эксплуатацию котельная № 72.