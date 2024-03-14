В Омске к весне на четверть взлетели цены на курортные поездки

По подсчетам статистиков, проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования стал дороже на 29,2%, нефирменного поезда — на 29%; поездка на отдых в Турцию выросла в цене на 25%, в Египет — на 18,8%, на Черноморское побережье России — на 9,6%. Примерно на четверть подорожал полет в самолете экономклассом — на 24,6%. Аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц прибавила в цене 9,6%, отмечает Омскстат.