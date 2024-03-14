Где в Севастополе не будет света 14 марта: список адресов

«Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии», — говорится в сообщении.
С 09:00 до 12:00 будут отключать свет на следующих улицах: Новикова, 82-А, 104-А, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 62-Б, 58−76, 53-А, 51−77, 24-А, 112, 100-А, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 108−1; переулок Новикова, 182, 2−16, 20−24, 9-А, 7-А, 187, 9-Б, 7−9, 27; улица Сапунгорская, 20-А, 12/2, 2−20, 1/1, 3; СТ «Золотая Балка», 38 и улица Хризолитовая, 3−5, 21−25.
Также в период с 09.00 до 17.00 на 1−1,5 часа будут отключать свет по улицам: Богданова, 12−16; Чехова, 1; Бориса Михайлова, 7-А; Водная, 2−8, 1−7; Переяславская, 14/1, 12-А, 4-А, 4-Б, 4-В, 6−16; Штурманская, 12−2, 4,1 0−12, 1−11; Михайловская, 26−30, 25−33; Симонок, 8-А, 4, 8−44, 35; Гвардейская, 20-А, 20; Романова, 4-А, 2−4; Малышкина, 18-А, 12−36,1-А, 7-А, 1−37; Вишневая, 2−20, 1−5, 9−23; Кряжева, 42, 41−53, 57; Казарского, 57−59; Тельмана, 38−40, 44−50, 31−43.
Кроме того отключения в это время коснутся:
СТ «Парус-1», 69-А/172, 121-А, 69-А/75, 112−114, 69-А/174, 69-А/173, 69-А/142, 121; СТ «Сапун-гора», 1418, 1433, 1437−1439, 1525, 598, 518, 59, 522, 542, 729, 1614-А, 1594−1596, 1800, 1834, 37, 45, 775, 1479, 1603, 1731, 1763; улица Владимира Папидзе, 12, 20, 27, 29, 33; улица Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31; улица Танкиста Ревкова, 28, 31; переулок Блиндажный, 3, 9; улица Летчицы Литвиновой, 50, 55, 59, 1801; переулок Берманский, 18; улица 51-й Армии, 11; улица Летчицы Себровой, 38-Б; шоссе Генерала Моргунова, 197-А, 205-А, 107−111, 115−117, 12; улица Командира Барабаша, 6, 5−7, 11−19; переулок 8-й Воздушной армии, 6−8, 8, 14, 1432, 1609, 1609, 1724, 1727, 1728, 1731; улица Якова Халипа, 20−22, 34, 44, 56, 11, 19, 27 и ТСН «Фрегат», 112-А, 4−12, 22, 34, 46, 54, 72−74, 8, 87-А, 9−11, 15−19, 23, 29−31, 43, 47.
Также в этот период не будет света на некоторых улицах в двух селах.
В селе Верхнесадовое: переулок Студентов, 4-А, 2, 3−5, 13; улица Титова, 12/2,4−34, 23-А, 3, 7−39; улица Севастопольская, 55−85; улица Фильченкова, 4−16; улица Паршина, 6−12, 5−13; улица Гагарина, 20−40,31−41,45−47 и в СТ «Заречный», 18, 23, 32−34, 44, 430, 19, 429−431.
В селе Фронтовое: улица 345-й дивизии, 2-А, 2−4, 8−10, 1; улица 60-лет Октября, 2−18, 3−19; переулок Майский, 2−10, 3−5,9; улица Краснореченская, 18; улица Механизаторов, 2−8, 1−9, 13; улица Новая, 2−8,3−7; улица Вишневая, 2−4,96,1−7.