В Пермском крае остановился рост цен на бензин

По данным Росстата, средняя стоимость литра бензина на пермских автозаправках сейчас составляет 55,04 рубля. Бензин марки АИ-92 в Пермском крае по-прежнему стоит 50,78 рублей за литр, АИ-95 — 55,18 рублей за литр, а АИ-98 — 69,64 рубля за литр. Также на пермских автозаправках не изменилась стоимость дизельного топлива. Сейчас, как и прежде, один литр дизельного топлива обойдется водителям в 65,3 рубля.