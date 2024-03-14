В Красноярске продают участок площадью 2 га на Телевизорной за 28 млн руб

В Красноярске выставили на аукцион имущественный комплекс на Телевизорной. Информация об этом появилась на портале ДОМ.РФ.
Земельный участок площадью 1,98 га со зданием площадью 384 кв. метра продаётся за 28,4 млн рублей. Это начальная стоимость лота. Рядом находятся складские, логистические комплексы, жилые дома и железнодорожные пути.
Победителя торгов определят 22 марта. Заявки на проведение аукциона принимают до 18 марта.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске на салюты в честь Дня Победы потратят 5,7 млн рублей.