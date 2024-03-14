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В Калининградской области удвоился спрос на рабочих

В Калининградской области значительно вырос спрос на рабочих, особенно в сфере продуктов питания, розничной торговли и логистики.
Источник: Янтарный край

За последние 30 дней работодатели Калининградской области разместили в одном из специализированных интернет-сервисов 1,4 тысячи новых вакансий для рабочих. Это на 99% превышает потребность прошлогоднюю потребность бизнеса в специалистах, имеющих рабочую профессию.

На рынке труда Калининградской области находятся 4,6 тысячи соискателей-рабочих, но с точки зрения соотношения количества резюме на одну вакансию наблюдается кадровый дефицит, прокомментировали в Калининграде сегодня, 14 марта 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в компании HeadHunter, проведшей исследование.

Рейтинг самых востребованных рабочих профессий в Калининградской области весной 2024 года возглавляет профессия водителя.

Погоня за кадрами заставляет повышать среднюю зарплату: рабочим Калининградской области предлагают более 60 тысяч рублей, что на 16 тысяч больше, чем в начале 2023 года.

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