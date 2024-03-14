В Калининградской области удвоился спрос на рабочих

За последние 30 дней работодатели Калининградской области разместили в одном из специализированных интернет-сервисов 1,4 тысячи новых вакансий для рабочих. Это на 99% превышает потребность прошлогоднюю потребность бизнеса в специалистах, имеющих рабочую профессию.
На рынке труда Калининградской области находятся 4,6 тысячи соискателей-рабочих, но с точки зрения соотношения количества резюме на одну вакансию наблюдается кадровый дефицит, прокомментировали в Калининграде сегодня, 14 марта 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в компании HeadHunter, проведшей исследование.
Погоня за кадрами заставляет повышать среднюю зарплату: рабочим Калининградской области предлагают более 60 тысяч рублей, что на 16 тысяч больше, чем в начале 2023 года.