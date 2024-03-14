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Инвестиционный совет при губернаторе Иркутской области поддержал два крупных проекта в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — Инвестиционный совет при Губернаторе Иркутской области посчитал возможным заключение инвестиционных соглашений в отношении двух проектов в Иркутске.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Очередное заседание президиума Инвестсовета провел Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

­ «Правительство области продолжает работу по улучшению инвестиционного климата в регионе, для реализации проектов предоставляются меры государственной поддержки. Напомню, с прошлого года для получения мер поддержки стало обязательным заключение соглашения, которое устанавливает права и обязанности сторон, а главное — ответственность. Так, правительство или муниципалитет обязуются предоставить меры поддержки, в свою очередь инвестор выполняет все обязательства по реализации заявленного проекта», — подчеркнул Константин Зайцев.

Заключение соглашения позволит инвесторам получить земельные участки без проведения торгов для размещения объектов и реализации проектов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

На заседании рассмотрели проект создания крытого стадиона с искусственным покрытием для футбола. Компания ООО СЗ «Регион Сибирь» обязуется построить его у Академического моста. Общая площадь спортивного сооружения составит 25,3 тысячи квадратных метров, в нем будет расположены трибуны на 3 тысячи мест, футбольное поле размером 105 на 68 метров, гостиница, рестораны и кафе. Строительство стадиона позволит создать 41 новое рабочее место.

Также президиум рассмотрел масштабный инвестиционный проект по созданию ресторанной улицы на участке, расположенном между улицами Академической и Старо-Кузьмихинской. Это будет территория, объединяющая несколько ресторанных концепций. Реализацией проекта занимается ООО «Бриком». Общая площадь объекта составит тысячу квадратных метров.

Президиум инвестиционного совета признал возможным заключение соглашения для реализации этих проектов.

«Мы заинтересованы в разностороннем развитии Иркутска, а инвестиционные соглашения дадут возможность бизнесу, используя меры поддержки правительства и администрации, реализовать масштабные и интересные проекты. Они также повлияют на социально-экономическую сферу нашего города: создадут новые рабочие места и повысят налоговые исчисления в бюджет», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в Иркутской области по итогам 2023 года внедрен Региональный инвестиционный стандарт, что означает создание в регионе базовых условий для привлечения инвесторов и работы с ними.

экономика