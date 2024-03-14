Инвестиционный совет при губернаторе Иркутской области поддержал два крупных проекта в Иркутске

­ «Правительство области продолжает работу по улучшению инвестиционного климата в регионе, для реализации проектов предоставляются меры государственной поддержки. Напомню, с прошлого года для получения мер поддержки стало обязательным заключение соглашения, которое устанавливает права и обязанности сторон, а главное — ответственность. Так, правительство или муниципалитет обязуются предоставить меры поддержки, в свою очередь инвестор выполняет все обязательства по реализации заявленного проекта», — подчеркнул Константин Зайцев.