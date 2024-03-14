В Свердловской области заработал завод по производству «вечных» досок

В свердловском городе Асбесте 13 марта запустили завод минерально-полимерных композитов «Верста», где будут выпускать террасные ограждения, заборные доски, лаги и фасадные панели повышенной прочности. Объем инвестиций в создание первой очереди составил более 100 миллионов рублей.
«Здесь будут производить ежегодно до 120 тысяч квадратных метров погонажных изделий из композитов на основе полиэтилена с использованием минерального наполнителя собственного производства», — рассказали в департаменте информационной политики региона.
Изделия не горят и не впитывают влагу, они не гниют и устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
«Завод готов обеспечить качественной и экологически чистой продукцией не только отечественного, но и международного потребителя», — заявил на церемонии открытия производства замгубернатора Дмитрий Ионин.