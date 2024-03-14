В Свердловской области заработал завод по производству «вечных» досок

В свердловском городе Асбесте 13 марта запустили завод минерально-полимерных композитов «Верста», где будут выпускать террасные ограждения, заборные доски, лаги и фасадные панели повышенной прочности. Объем инвестиций в создание первой очереди составил более 100 миллионов рублей.