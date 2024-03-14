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На ремонт дорог и тротуаров в Омской области выделили 35 млн рублей

На эти средства планируется отремонтировать 14 дорожных объектов в сельской местности.

В Омской области на ремонт дорог и тротуаров выделили 35,5 млн рублей. Решение о выделение средств накануне принял региональный кабмин под руководством губернатора Виталия Хоценко.

По инициативе жителей будут отремонтированы следующие дороги:

— улица Ленинградская в селе Старокарасук Большереченского района;

— улица Стрельникова в селе Репинка Калачинского района;

— улица Новая в селе Калинино Русско-Полянского района;

— улица Лесная в поселке Андреевский.

— улица Школьная в поселке Ключи Омского района,

— улица Центральная в деревне Калиновка Любинского района;

— улица Мичурина в Москаленках;

— улица Ленина в Куломзино Оконешниковского района.

Эти средства также пойдут на обустройство тротуаров на улицах Пролетарской и Кооперативной в Нововаршавке, улице Красный путь в Крутинке, улице Школьной в Нижней Омске, улице Победы в Полтавке.

Отметим, всего в 2024 года на инициативные проекты жителей районов Омской области в областном бюджете предусмотрены 500 млн рублей.