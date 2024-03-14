На ремонт дорог и тротуаров в Омской области выделили 35 млн рублей

В Омской области на ремонт дорог и тротуаров выделили 35,5 млн рублей. Решение о выделение средств накануне принял региональный кабмин под руководством губернатора Виталия Хоценко.
По инициативе жителей будут отремонтированы следующие дороги:
— улица Ленинградская в селе Старокарасук Большереченского района;
— улица Стрельникова в селе Репинка Калачинского района;
— улица Новая в селе Калинино Русско-Полянского района;
— улица Лесная в поселке Андреевский.
— улица Школьная в поселке Ключи Омского района,
— улица Центральная в деревне Калиновка Любинского района;
— улица Мичурина в Москаленках;
— улица Ленина в Куломзино Оконешниковского района.
Эти средства также пойдут на обустройство тротуаров на улицах Пролетарской и Кооперативной в Нововаршавке, улице Красный путь в Крутинке, улице Школьной в Нижней Омске, улице Победы в Полтавке.
Отметим, всего в 2024 года на инициативные проекты жителей районов Омской области в областном бюджете предусмотрены 500 млн рублей.