Узбекистан планирует хранить электроэнергию

Соответствующее соглашение по ГАЭС подписано между Masdar и АО «Узбекгидроэнерго». Таким образом также планируется решить проблемы с перебоями в поставках электроэнергии, ведь ГАЭС (аккумулирующие гидроаккумулирующие установки) — это крупномасштабный метод хранения энергии, которая может быть преобразована в гидроэлектроэнергию.