Узбекистан планирует хранить электроэнергию

Соответствующее соглашение по ГАЭС подписано между Masdar и АО «Узбекгидроэнерго». Таким образом также планируется решить проблемы с перебоями в поставках электроэнергии, ведь ГАЭС (аккумулирующие гидроаккумулирующие установки) — это крупномасштабный метод хранения энергии, которая может быть преобразована в гидроэлектроэнергию.
Это соглашение является первым выходом Masdar в сектор гидроаккумулирующих электростанций Узбекистана. При этом у дубайской компании есть солидный портфель проектов в стране общей мощностью 1,4 ГВт в сфере ВИЭ (возобновляемой энергетики).
По словам главного исполнительного директора Masdar Мохаммеда Джамиль Аль Рамахи, гидроаккумулирующие гидроэлектростанции станут еще одним шагом в достижении Узбекистаном его климатических целей.
По мнению заместителя председателя правления АО «Узбекгидроэнерго» Фозила Махмудова, подписанное соглашение открывает новую страницу в развитии гидроэнергетики Узбекистана.
В республике до 2030 года планируется существенно увеличить долю гидроэнергетики в общем энергобалансе страны. В этой связи важно строительство ГАЭС и в целом гидроэлектростанций (ГЭС), а также модернизация уже действующих ГЭС.
По данным Международной ассоциации гидроэнергетики (IHA), на гидроаккумулирующие гидроэлектростанции приходится более 90% установленных мировых мощностей по хранению энергии. К 2030 году их мощность может достичь 240 ГВт.