«Енисей» проложит второй тоннель метро в Октябрьском районе Красноярска

На включенную в проект строительства красноярского метрополитена стартовую площадку «Высотная» доставили современный тоннелепроходческий механизированный комплекс «Енисей». Он проложит тоннель до станции «Улица Копылова».

Как рассказали в пресс-службе ГК «Моспроект-3», длина щита «Енисей» в сборе составляет 83 метра, вес — свыше 450 тонн. Крупногабаритные элементы комплекса транспортировались в регион на тринадцати тралах.

«Прибытие тоннелепроходческого комплекса “Енисей” на площадку “Высотная” — значимый шаг в реализации стратегического проекта по строительству метротрамвая в Красноярске», — заявил губернатор края Михаил Котюков.

Щиту «Енисей» предстоит построить второй тоннель от остановочного пункта «Высотная» до станции «Улица Высотная» длинной 2,4 км. Напомним, первый тоннель на этом участке линии построили в начале 2000-х годов, после чего проект красноярского метрополитена был остановлен. Возобновили строительство в 2021 году.