«Енисей» проложит второй тоннель метро в Октябрьском районе Красноярска

На включенную в проект строительства красноярского метрополитена стартовую площадку «Высотная» доставили современный тоннелепроходческий механизированный комплекс «Енисей». Он проложит тоннель до станции «Улица Копылова».
Как рассказали в пресс-службе ГК «Моспроект-3», длина щита «Енисей» в сборе составляет 83 метра, вес — свыше 450 тонн. Крупногабаритные элементы комплекса транспортировались в регион на тринадцати тралах.
«Прибытие тоннелепроходческого комплекса “Енисей” на площадку “Высотная” — значимый шаг в реализации стратегического проекта по строительству метротрамвая в Красноярске», — заявил губернатор края Михаил Котюков.
«Для реализации проекта красноярского метро специалистами Группы компаний “Моспроект-3” разработаны инженерные решения уже по семи этапам работ, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы, — рассказала гендиректор холдинга Анна Меркулова. — Глубина заложения тоннеля на участке от станции “Высотная” до улицы Копылова составляет до 45 метров, работы будут вестись при помощи тоннелепроходческого комплекса “Енисей” диаметром 6 метров».
Напомним, проект рельсового скоростного транспортного комплекса в Красноярске предусматривает строительство первой линии метро с последующей интеграцией городского общественного электротранспорта в единый транспортный каркас. Протяженность линии на первом этапе составит 11,4 км, на ней расположатся 6 станций. Окончание работ запланировано на 2026 год.