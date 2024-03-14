В Новосибирске продают недостроенные дома для военных за 610 млн рублей

Территорию бывшего военного городка продают в Новосибирске под жилую застройку за 610 млн руб. К продаже предлагаются два земельных участка площадью 1,36 га и 1,74 га с находящимися на их территории объектами незавершенного строительства — 14,3 тыс. кв. м, говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».



Кадастровый номер земельных участков совпадает с номером участков бывшего военного городка, которые минобороны РФ в 2019 году передало в фонд АО «Дом РФ». По данным публичной кадастровой карты, в настоящее время данный участок имеет назначение под многоэтажную жилую застройку.



В объявлении также приводится информация о степени готовности трех недостроенных многоквартирных жилых домов — 12%, 22% и 75%. Торги состоятся в форме аукциона, шаг — 18,5 млн руб. Заявки на участие принимаются до 21 марта, продажа состоится 25 марта.



Лолита Белова.