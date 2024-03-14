В Ростовской области закупят резервные источники электроснабжения

В Ростовской области приобретут дополнительные резервные источники электроснабжения. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 13 марта.
Непогода, которая настигла регион в феврале, вывела из строя около 3 тысяч опор ЛЭП в 380 поселениях. Сотни тысяч жителей остались без электроснабжения. Последний раз такая стихия настигала Ростовскую область 30 лет назад. Специалисты занимались устранением непогоды на протяжении нескольких дней. Было задействовано больше 700 специалистов в составе 250 бригад и свыше 300 единиц техники.
Поэтому, в случае повторения такой ситуации, региону необходимо больше запасных резервных источников электричества. Губернатор Ростовской области дал поручение областному минпрому проработать вопрос о приобретение необходимых источников.