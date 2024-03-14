В Ростовской области закупят резервные источники электроснабжения

Непогода, которая настигла регион в феврале, вывела из строя около 3 тысяч опор ЛЭП в 380 поселениях. Сотни тысяч жителей остались без электроснабжения. Последний раз такая стихия настигала Ростовскую область 30 лет назад. Специалисты занимались устранением непогоды на протяжении нескольких дней. Было задействовано больше 700 специалистов в составе 250 бригад и свыше 300 единиц техники.