Казахстан готов поставлять в Азербайджан масло, шоколад, мясо и мороженое

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров в рамках визита главы государства в Азербайджан встретился с главой МСХ республики Меджнуном Гадиром оглу Мамедовым.
На встрече Айдарбек Сапаров подчеркнул, что в сфере сельского хозяйства между Казахстаном и Азербайджаном есть потенциал для роста и развития. В частности, приоритетным направлением является наращивание объемов взаимной торговли продукцией АПК, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По итогам 2023 года объем двусторонней торговли продукцией АПК между странами снизился почти наполовину и составил порядка 75 млн долларов. Однако уже в текущем году в структуре экспорта Казахстана в Азербайджан появились новые товарные позиции — КРС, мясо, пищевые субпродукты домашней птицы. Также страны обменялись списками заинтересованных производителей продукции АПК. Поэтому работа над увеличением количества товаров экспорта и импорта между двумя государствами продолжится», — сообщили в пресс-службе.
Министр также посетил Бакинский зерновой терминал, 50% которого владеет национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация». Айдарбек Сапаров ознакомился с работой предприятия. Он отметил, что на постоянной основе ведется работа по снятию ветеринарных ограничений в двустороннем порядке. В феврале 2023 года согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт из Казахстана в Азербайджан племенного и убойного КРС и МРС, готовой мясной продукции.
«Для расширения линейки взаимной торговли МСХ продолжит работу по согласованию ветеринарно-санитарных требований на молоко и молочную продукцию, мясо птицы и птицеводческую продукцию. Айдарбек Сапаров подчеркнул, что Казахстан заинтересован в поставках на рынок Азербайджана подсолнечного масла, кондитерских изделий, шоколада, сливочного масла, мороженого, мяса, мясных продуктов и другой продукции. Это позволит расширить экспортные поставки Казахстана дополнительно на сумму более 75 млн долларов. Также со своей стороны Казахстан заинтересован в поставках из соседнего государства свежих фруктов, ранних овощей и орехов», — сообщили в министерстве.
Помимо увеличения товарооборота, Минсельхоз заинтересован в установлении более активного инвестиционного сотрудничества в области сельского хозяйства. Министр подчеркнул, что агропромышленный сектор Казахстана имеет большой потенциал и пригласил азербайджанских партнеров обратить внимание на инвестиционные возможности в секторе АПК. Особо глава МСХ подчеркнул важность развития проектов в области переработки сельскохозяйственной продукции — это глубокая переработка зерна, переработка масличных культур, картофеля, сахарной свеклы, фруктов и овощей, мяса и молока, а также производство детского питания.
Айдарбек Сапаров пригласил Меджнуна Гадира оглу Мамедова на встречу государств-членов Организации тюрских государств и Тюрский агробизнесфорум, которые пройдут с 19 по 21 марта в Таразе. По мнению министра, это мероприятие послужит укреплению казахстанско-азербайджанского сотрудничества в области сельского хозяйства.