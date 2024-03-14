Казахстан готов поставлять в Азербайджан масло, шоколад, мясо и мороженое

«Для расширения линейки взаимной торговли МСХ продолжит работу по согласованию ветеринарно-санитарных требований на молоко и молочную продукцию, мясо птицы и птицеводческую продукцию. Айдарбек Сапаров подчеркнул, что Казахстан заинтересован в поставках на рынок Азербайджана подсолнечного масла, кондитерских изделий, шоколада, сливочного масла, мороженого, мяса, мясных продуктов и другой продукции. Это позволит расширить экспортные поставки Казахстана дополнительно на сумму более 75 млн долларов. Также со своей стороны Казахстан заинтересован в поставках из соседнего государства свежих фруктов, ранних овощей и орехов», — сообщили в министерстве.