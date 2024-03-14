Продажи новых авто в Казахстане: Какие бренды возглавили рейтинг в феврале

В Топ-5 самых продаваемых марок в феврале входят: Hyundai, Kia, Chevrolet, Chery, и Haval. Hyundai лидирует с продажами 2 798 автомобилей, что на 18,9% меньше, чем в феврале прошлого года. Kia сохраняет вторую строчку с результатом в 1 834 проданных автомобиля, показав рост на 1%. Chevrolet возвращается в тройку лидеров с 1 160 проданными единицами, несмотря на снижение на 67,9%. Chery занимает четвертое место с 1 046 проданными автомобилями, что на 56,8% больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку Haval с продажей 659 кроссоверов, что на 87,2% больше, чем в прошлом году.