Продажи новых авто в Казахстане: Какие бренды возглавили рейтинг в феврале

Динамика продаж и популярность брендов
Президент ҚАО, Анар Макашева, отмечает, что год начался с медленного старта, аналогичного началу 2023 года, однако наблюдаются изменения в рейтинге самых продаваемых марок. Дилеры продолжают привлекать покупателей акциями и разнообразием предложений.
В Топ-5 самых продаваемых марок в феврале входят: Hyundai, Kia, Chevrolet, Chery, и Haval. Hyundai лидирует с продажами 2 798 автомобилей, что на 18,9% меньше, чем в феврале прошлого года. Kia сохраняет вторую строчку с результатом в 1 834 проданных автомобиля, показав рост на 1%. Chevrolet возвращается в тройку лидеров с 1 160 проданными единицами, несмотря на снижение на 67,9%. Chery занимает четвертое место с 1 046 проданными автомобилями, что на 56,8% больше, чем годом ранее. Замыкает пятерку Haval с продажей 659 кроссоверов, что на 87,2% больше, чем в прошлом году.
Самые популярные модели
Лидером продаж среди моделей второй месяц подряд остается Hyundai Tucson с объемом продаж в 1 644 единицы. За ним следуют Chevrolet Cobalt (944 ед.), Kia Sportage (882 ед.), Chery Tiggo 2 (432 ед.), и Hyundai Sonata (347 ед.). Также в Топ-10 входят Haval M6, Kia Cerato, Kia Ceed, Chery Tiggo 4 Pro, и Chery Tiggo 7 Pro.
Результаты за два месяца
За первые два месяца 2024 года Hyundai возглавляет список брендов с 5 918 проданными автомобилями, что на 4% больше, чем в предыдущем году. На втором месте Kia с 3 065 проданными автомобилями, показав снижение на 13,4%. Chery занимает третью позицию с 2 127 автомобилями, продемонстрировав рост на 65%. Следом идет Chevrolet с 1 963 проданными автомобилями, что на 71,2% меньше, чем в прошлом году. Пятерку лидеров замыкает Jac с 1 270 проданными единицами, показав значительный рост на 131,3%.
В заключение отметим, что, несмотря на общее снижение продаж новых автомобилей в Казахстане в феврале 2024 года, рынок показывает динамичные изменения в предпочтениях покупателей и активную конкуренцию среди производителей.