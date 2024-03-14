Куйлюкский базар уходит в историю

На сайте Куйлюкского базара появилось сообщение с решением акционеров о добровольном закрытии АО «Ташкентский оптовый рынок сельскохозяйственной продукции».
Так закончилась история одного из знаменитых ташкентских базаров. Он возник как маленький базарчик рядом с переправой через Чирчик недалеко от кладбища Куйлюк-ота много лет назад. В 1937 году здесь поселили депортированных корейцев, им тогда запрещалось селиться в городе, поэтому базар много лет в народе назывался «корейским».
В 50−60-е годы базар был отстроен и работал на месте нынешнего торгово-развлекательного центра Compass, от него осталась только стена с фигурными композициями.
В 1996 году базар был перенесен за кольцевую автодорогу на берег Чирчика и постепенно стал главным оптовым рынком столицы, сюда привозили сельхозпродукцию из Ташобласти и она раскупалась перекупщиками. Рядом с продуктовым базаром стихийно возник вещевой рынок.
В 2022 году хокимият попытался перенести Куйлюкский базар на другой берег Чирчика, но продавцы массово выступили против переноса и от затеи отказались.
В январе 2024 года было объявлено, что Куйлюкский оптовый базар сельхозпродукции будет реконструирован, продавцы бесплатно получат новые торговые точки в комплексах Food city и Tashkent Index.
Так что знаменитый Куйлюкский базар ушел в историю вслед за знаменитыми когда-то Воскресенским, Туркменским и Бешагачским базарами.