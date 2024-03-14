Куйлюкский базар уходит в историю

Так закончилась история одного из знаменитых ташкентских базаров. Он возник как маленький базарчик рядом с переправой через Чирчик недалеко от кладбища Куйлюк-ота много лет назад. В 1937 году здесь поселили депортированных корейцев, им тогда запрещалось селиться в городе, поэтому базар много лет в народе назывался «корейским».