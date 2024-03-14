В Омске снова продают «Бани на Калинина»

В Омске в очередной раз выставили на продажу банно-гостиничный комплекс «Бани на Калинина», что в Ленинском округе.
Однако стоимость нынче увеличилась: если в прошлом году бани можно было купить за 20 млн рублей, то теперь на 4 миллиона дороже.
Собственник уверяет, что «Бани на Калинина» сегодня один из самых популярных комплексов в Омске. И обещает окупаемость бизнеса за четыре года — с ежемесячным доходом около 2,5 млн рублей.
Комплекс состоит из трехэтажного особняка площадью 700 квадратных метров и земельного участка в шесть соток коммерческого назначения.
Здание уже с ремонтом, есть видеонаблюдение.