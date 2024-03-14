Глава красноярского Россельхознадзора рассказал губернатору об обеспечении продовольственной безопасности

Подводя итоги встречи, губернатор похвалил Управление Россельхознадзора за слаженную работу: «Очень здорово, что у вас жесткий контроль по всем участкам работы. Радует, что продукция Красноярского края выше по качеству привозимой, кроме того, это и экономически важно. Здесь — все свое, родное, и должно быть по цене более приемлемо, чем привезенное. Здорово, что у нас строится современное здание лаборатории по оценке качества продукции, что даст новое конкурентное преимущество. Рассчитываю, что вы и дальше, совместно с другими ведомствами, продолжите выстраивать органичную систему работы для обеспечения продовольственной безопасности Красноярского края».