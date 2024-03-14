Волгоградцев предупреждают об опасном масле от компании-призрака

В магазины Волгоградской области могла попасть опасная молочая продукция от компании-призрака «Чизмилк» из Татарстана. Предприятие, которого по факту не существует по зарегистрированному адресу, производило сливочное масло. О том, в каких условиях изготавливался продукт — неизвестно. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Роспотребнадзора, организация работала нелегально в нескольких городах.