В Казани подняли планку доходов для признания жителей малоимущими

Для семьи из двух человек планка приблизилась к 4,8 млн рублей, из трех — к 7,2 млн. Доход и сумма имущества для семьи из четырех человек для признания нуждающимися должны не превышать 9,585 млн рублей, а из пяти — 11,98 млн.