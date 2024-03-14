Аквапарк с гостиницей уровня 4 «звезды» построят в Челябинске до конца 2026 года

Первый аквапарк с гостиницей уровня 4 «звезды» построят в Челябинске до конца 2026 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».