Аквапарк с гостиницей уровня 4 «звезды» построят в Челябинске до конца 2026 года

Сообщается, что туристический комплекс «Большая вода» будет построен при поддержке Корпорации Туризм.РФ. Он расположится на улице Братьев Кашириных, 142.
«Там появятся: гостиница на 153 номера, крытый аквапарк, спа-комплекс с термальными зонами, фитнес-центр», — говорится в комментарии.
В настоящее время проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.
Ввод аквапарка в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года. Будущий туристический комплекс Челябинска позволит обеспечить годовой турпоток до 1 млн гостей.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».