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Аквапарк с гостиницей уровня 4 «звезды» построят в Челябинске до конца 2026 года

Первый аквапарк с гостиницей уровня 4 «звезды» построят в Челябинске до конца 2026 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что туристический комплекс «Большая вода» будет построен при поддержке Корпорации Туризм.РФ. Он расположится на улице Братьев Кашириных, 142.

«Там появятся: гостиница на 153 номера, крытый аквапарк, спа-комплекс с термальными зонами, фитнес-центр», — говорится в комментарии.

В настоящее время проект находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.

Ввод аквапарка в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года. Будущий туристический комплекс Челябинска позволит обеспечить годовой турпоток до 1 млн гостей.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

туризм и отдых