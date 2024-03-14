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Для строительства красноярского метро задействуют тоннелепроходческий комплекс «Енисей»

Он проложит тоннель на участке между станциями «Высотная» и "Улица Копылова.
Источник: Правительство Красноярского края

На площадку «Высотная» линии красноярского метро завезен тоннелепроходческий комплекс «Енисей». Он проложит тоннель от станции «Высотная» до станции «Улица Копылова» длиной 2,4 км. Первый тоннель на этом участке был построен в начале 2000-х годов и поручению губернатора Михаила Котюкова включен в актуальный проект красноярского метро.

Глава региона отметил, что прибытие тоннелепроходческого комплекса на площадку «Высотная» это значимый шаг в реализации проекта по строительству метро в Красноярске.

Отметим, для транспортировки элементов комплекса в Красноярск потребовались 13 тралов.

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