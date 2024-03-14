Для строительства красноярского метро задействуют тоннелепроходческий комплекс «Енисей»

На площадку «Высотная» линии красноярского метро завезен тоннелепроходческий комплекс «Енисей». Он проложит тоннель от станции «Высотная» до станции «Улица Копылова» длиной 2,4 км. Первый тоннель на этом участке был построен в начале 2000-х годов и поручению губернатора Михаила Котюкова включен в актуальный проект красноярского метро.