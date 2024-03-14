Авиакомпания Royal Flight лишилась допусков на перелеты из Перми в 13 стран

Согласно документу, у авиакомпании отозваны разрешения на полеты из Большого Савино в 13 стран. В частности, в Грецию, Египет, Израиль, Иорданию, Испанию, Кипр, Китай, Кубу, Мексику, ОАЭ, Таиланд, Танзанию и Тунис. Всего же авиакомпания лишилась допусков на 473 международных рейса из разных городов России.