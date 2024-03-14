С 15 марта иркутская молочная продукция вновь появится на полках магазинов

Иркутская молочная продукция вновь появится на полках магазинов. Завоз планируется 15 марта. Об этом корреспонденту КП-Иркутск сообщили в одном из крупнейших ритейлеров Приангарья.
— Временно предприятие ничего не производило, но молочные продукты поступят уже с 15 марта, — рассказали корреспонденту КП-Иркутск продавцы.
Вирус обнаружили у животных в Черемховском, Усольском, Иркутском районах, а также в Ангарском городском округе. При этом, для человека вирус не опасен.
Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков сказал, что, в 2024 году Приангарье недополучит 14,6 тысяч тонн молока (3,14% от общего объема) и 2,3 тысяч тонн мяса (1,4% от общего объема). Но недополученные объемы молока и мяса компенсируют завозной продукцией, а также за счет новых ферм.
— Планирует восстановить объемы производства молока, мяса и поголовья животных к концу 2025 года, — рассказал глава Минсельхоза Приангарья.
В 2025 году в Зиминском районе ожидается ввод в эксплуатацию новой молочно-товарной фермы на 200 голов коров. Кроме того, дополнительные объемы производства молока и мяса в 2024 году обеспечат 13 семейных животноводческих ферм.