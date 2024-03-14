С 15 марта иркутская молочная продукция вновь появится на полках магазинов

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков сказал, что, в 2024 году Приангарье недополучит 14,6 тысяч тонн молока (3,14% от общего объема) и 2,3 тысяч тонн мяса (1,4% от общего объема). Но недополученные объемы молока и мяса компенсируют завозной продукцией, а также за счет новых ферм.