Картофель, соль и макароны подорожали в Волгограде

В Волгограде опубликовали данные по изменению цен на продукты с 5 по 11 марта. За неделю очень много товаров в магазинах и на рынках подешевели. Но без подорожания так же не обошлось. Поднялись ценники на поваренную соль на 4,91%, на картофель на 3,27%, килограмм которого в среднем стоит 29,12 рубля. Макароны поднялись в стоимости на 1,79%, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Кроме того, поднялись ценники на сосиски и сардельки (на 1,48%), мясные детские консервы для детей (на 1,82%), маргарин (на 1,66%), творог (на 1,49%), сыры (на 1,81%), сахар-песок (на 1,55%), чай (на 1,39%), бананы (на 1,18%).
Снизилась стоимость за неделю на вареную колбасу (на 1,36%), овощные и фруктово-ягодные консервы для детей (на 2,58% и 2,59% соответственно), яйца (1,99%), пшеничную муку (на 1,51%), гречку (на 1,35%), репчатый лук (на 2,07%), свеклу (на 3,03%), морковь (на 1,83%), огурцы (на 3,6%).