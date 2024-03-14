Картофель, соль и макароны подорожали в Волгограде

В Волгограде опубликовали данные по изменению цен на продукты с 5 по 11 марта. За неделю очень много товаров в магазинах и на рынках подешевели. Но без подорожания так же не обошлось. Поднялись ценники на поваренную соль на 4,91%, на картофель на 3,27%, килограмм которого в среднем стоит 29,12 рубля. Макароны поднялись в стоимости на 1,79%, сообщает сайт volgograd.kp.ru.