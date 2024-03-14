Доллар продолжил расти в цене в четверг

Сегодня на старте сессии привычно отсутствовали спрос и предложение на европейскую валюту. Но если торги состоятся, евро, скорее всего, опять прибавит в цене из-за роста европейской экономики.
Американская валюта продолжает укрепляться на фоне роста важнейшего показателя в экономике — увеличении розничного товарооборота, который дает до 70% ВВП. Доллар по состоянию на 10:14 прибавил 0,20% и замер на отметке в 3,2365 белорусского рубля.
Дорожающая нефть не смогла поддержать российскую валюту, которая по состоянию на 10:15 потеряла еще 0,09%. На торгах за 100 российских предлагали 3,5259 белорусского рубля.
Продолжила расти и валюта Поднебесной на фоне анонсированного правительством большого инвестиционного пакета по поддержке промышленности. По состоянию на 10:18 она прибавила еще 0,09% к предыдущей цене. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4884 белорусского рубля.