Доллар продолжил расти в цене в четверг

Продолжила расти и валюта Поднебесной на фоне анонсированного правительством большого инвестиционного пакета по поддержке промышленности. По состоянию на 10:18 она прибавила еще 0,09% к предыдущей цене. На бирже за 10 юаней нужно было отдать 4,4884 белорусского рубля.