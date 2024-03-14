Кыргызстан купит 100 узбекских автобусов для города Оша

«Приобретение ста современных автобусов станет важным шагом в совершенствовании транспортной системы и улучшении условий пассажирских перевозок нашего города. Этот проект демонстрирует нашу общую цель в развитии инфраструктуры и создании комфортных условий для жителей и гостей города», — отметил он.