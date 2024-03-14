Кыргызстан купит 100 узбекских автобусов для города Оша

По данным «Кабар», Узбекско-Кыргызский фонд развития предоставит финансирование для приобретения ста современных городских пассажирских автобусов, произведенных Самаркандским автомобильным заводом. Они закупаются для города Оша.
Первый заместитель мэра Оша Марс Исаев отметил, что они рады сотрудничеству с Узбекско-Кыргызским фондом развития в реализации этого проекта.
«Приобретение ста современных автобусов станет важным шагом в совершенствовании транспортной системы и улучшении условий пассажирских перевозок нашего города. Этот проект демонстрирует нашу общую цель в развитии инфраструктуры и создании комфортных условий для жителей и гостей города», — отметил он.
Предыдущий успешный проект, реализованный в рамках партнерства между Узбекско-Кыргызским фондом развития и мэрией города, подтвердил эффективность такого сотрудничества в достижении общих целей развития города.
Справка. Узбекско-Кыргызский фонд развития (УКФР) учрежден и действует в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 11 марта 2021 года в рамках узбекско-кыргызского саммита на высшем уровне в Ташкенте.