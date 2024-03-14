В Омске признали аварийными еще три дома

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о сносе трех многоквартирных домов.
Межведомственная комиссия оценки жилых помещений признала аварийными дома на ул. 1-й Квартал, 5 и 20 лет РККА, 21 в Центральном округе, а также дом на 3-й Чередовой, 70 в Ленинском.
Построены они еще в 1950—1960-х годах.
В одной из квартир одноэтажки на 3-й Чередовой в августе прошлого года обрушился потолок. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме того, непригодной для проживания признана квартира № 4 на 3-й Енисейской, 9. Барак, где она находится, построен еще в 1927 году.
В нем обваливается крыша, сыпется фундамент, а по стенам пошли трещины.
При этом расселить дома решено до конца 2031 года.