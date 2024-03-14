В Волгоградской области больше месяца не меняются цены на бензин

В Волгоградской области нефтепродукты одни из самых дешевых в Южном федеральном округе. По данным Росстата, средняя цена бензина в регионе — 55,03 ₽ за литр. В ЮФО дешевле топливо продают только в Республике Калмыкии — 54,58 ₽ В Астраханской области в среднем заправиться можно за 55,71 ₽