В Волгоградской области больше месяца не меняются цены на бензин

В Волгоградстате рассказали о стоимости основных видов топлива.
В Волгоградской области восьмую неделю цены на дизель и популярные марки бензина остаются на одном и том же уровне.
С 22 января средняя цена дизельного топлива составляет 61,78 ₽ за литр. Такое же количество бензина марок АИ-92 и АИ-95 на заправках продают за 51,12 ₽ и 56,85 ₽ соответственно.
Литр премиального АИ-98 с конца января в Волгоградской области стоит 66,62 ₽ Информацией поделились в Волгоградстате.
В Волгоградской области нефтепродукты одни из самых дешевых в Южном федеральном округе. По данным Росстата, средняя цена бензина в регионе — 55,03 ₽ за литр. В ЮФО дешевле топливо продают только в Республике Калмыкии — 54,58 ₽ В Астраханской области в среднем заправиться можно за 55,71 ₽