Власти Перми планируют выделить 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами

В Перми предлагается выделить свыше 11 млн рублей на устранение нелегальных подземных сооружений — бесхозных овощных и смотровых ям. Соответствующие поправки о дополнительных расходах на благоустройство внесены в городской бюджет на 2024−2026 годы. Также средства направят на удаление с бесхозных объектов объявлений, афиш, надписей и граффити, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, после массового сноса незаконно установленных гаражей в городе стали появляться бесхозные овощные и смотровые ямы. Такие объекты представляют опасность для техники и для прохожих. И чтобы яму ликвидировать, нужны средства.
Выделенные на эти цели денежные средства планируют распределить между всеми районами Перми. Обязанность по засыпке ям предлагают возложить на департамент дорог и благоустройства.