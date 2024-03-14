Власти Перми планируют выделить 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами

В Перми предлагается выделить свыше 11 млн рублей на устранение нелегальных подземных сооружений — бесхозных овощных и смотровых ям. Соответствующие поправки о дополнительных расходах на благоустройство внесены в городской бюджет на 2024−2026 годы. Также средства направят на удаление с бесхозных объектов объявлений, афиш, надписей и граффити, сообщает «Коммерсант-Прикамье».