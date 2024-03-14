Татарстанец снес незаконную усадьбу после вмешательства приставов

В Спасском районе произошел случай самовольной застройки муниципальной земли. Местный житель возвел на острове «Тенишевский» деревянную постройку с пристроенной верандой, хозяйственным блоком для животных и баней, не имея на это законных оснований. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Республике Татарстан.
Районный суд вынес решение о сносе незаконных строений, установив срок для добровольного исполнения решения в три месяца. Однако мужчина проигнорировал требования суда и не освободил земельный участок в установленные сроки. Это привело к вмешательству судебных приставов.
После наложения штрафов мужчина принял решение о сносе всех сооружений и освобождении муниципального земельного участка.
Ранее мы писали, что в Казани в 2024 году в рамках федеральной программы по капитальному ремонту обновят 6 школ на сумму 765 млн рублей. Об этом сегодня заявил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы города Илья Коротихин.