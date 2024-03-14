Татарстанец снес незаконную усадьбу после вмешательства приставов

Ранее мы писали, что в Казани в 2024 году в рамках федеральной программы по капитальному ремонту обновят 6 школ на сумму 765 млн рублей. Об этом сегодня заявил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы города Илья Коротихин.