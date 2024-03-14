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В Иркутске лизинговая компания задолжала сотрудникам 2 млн рублей

Руководитель компании не платил зарплату 18 работникам с декабря 2022 года по настоящее время.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. В этом обвиняют местную лизинговую организацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета в своих социальных сетях.

— По данным следователей, руководитель компании не платил зарплату 18 работникам с декабря 2022 года по настоящее время, — говорят в комитете.

Как итог, долг по зарплате превысил два миллиона рублей. Сейчас правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия, допрашивают сотрудников и руководящий персонал.