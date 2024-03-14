В Иркутске лизинговая компания задолжала сотрудникам 2 млн рублей

В Иркутске завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. В этом обвиняют местную лизинговую организацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета в своих социальных сетях.
— По данным следователей, руководитель компании не платил зарплату 18 работникам с декабря 2022 года по настоящее время, — говорят в комитете.
Как итог, долг по зарплате превысил два миллиона рублей. Сейчас правоохранительные органы проводят все необходимые следственные действия, допрашивают сотрудников и руководящий персонал.