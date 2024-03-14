Появились новые подробности по созданию легкого метро во Владивостоке

Власти Владивостока готовятся к внедрению легкого метро и уже работают над технико-экономическим обоснованием проекта. Об этом заявил мэр города Константин Шестаков в ходе своего отчёта перед депутатами, сообщает ИА PrimaMedia.
Он рассказал, что при активной поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко уже сейчас ведется работа по увеличению числа рейсов и составности электричек.
«Сейчас мы отрабатываем вместе с нашими коллегами технико-экономическое обоснование реализации этого проекта и уже на месте отрабатываем места для новых платформ», — пояснил мэр краевой столицы.
Константин Шестаков также отметил успехи в развитии общественного транспорта. Благодаря специальным казначейским кредитам из федерального бюджета, уже были заключены контракты на поставку 16 троллейбусов. Это лишь один из шагов в обновлении городского электротранспорта, который в последние три года пополнился 292 новыми автобусами различных классов. Планируется, что в 2024 году в город поступит не менее 41 нового транспортного средства.
Напомним, согласно мастер-плану Владивостокской агломерации, планируется строительство 11 станций «легкого метро» метро. Предполагаемый пассажиропоток 95 тысяч человек в стуки. Реализация проекта поможет разгрузить самые проблемные транспортные артерии города.