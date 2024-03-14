Появились новые подробности по созданию легкого метро во Владивостоке

Константин Шестаков также отметил успехи в развитии общественного транспорта. Благодаря специальным казначейским кредитам из федерального бюджета, уже были заключены контракты на поставку 16 троллейбусов. Это лишь один из шагов в обновлении городского электротранспорта, который в последние три года пополнился 292 новыми автобусами различных классов. Планируется, что в 2024 году в город поступит не менее 41 нового транспортного средства.