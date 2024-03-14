В Башкирии заблокированы 11 контрактов на ремонт школ на 1,2 млрд рублей

Контракты на капремонт школы № 4, кадетской школы № 2 и школы № 7 и гимназии № 1 Салавата получило ООО «Билд», предложившее исполнить их за 119,7 млн руб., 100,4 млн руб., 115,1 млн руб. и 104,8 млн руб. соответственно. В Стерлитамаке конкурсы на капремонт школы № 1 и лицея № 1 выиграло ООО «Капитал строй» за 124,9 млн руб. и 121,3 млн руб. соответственно, а лицея № 2 — ООО СК «Стройвест» за 120,9 млн руб.



Капремонт школ № 15 и № 11 в Баймаке должно провести ООО «Филком» за 119,4 млн руб. и 119,4 млн руб. соответственно. Право отремонтировать лицей-интернат в Баймаке получило ООО «Альянс» за 104,5 млн руб., а школу в селе Красная Башкирия Абзелиловского района — ООО «Спецстросервис» за 102,1 млн руб.



Причинами блокировки стали жалобы в УФАС, направленные компаниями «Билд», «Строительная компания “Вавилон”», «Спецстройсервис», «СК Башрегионстрой» и «Жилстрой». По мнению заявителей, их заявки были отклонены конкурсными комиссиями без законных на то оснований. Рассмотрение жалоб назначено на 14 и 15 марта.