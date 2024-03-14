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В Башкирии заблокированы 11 контрактов на ремонт школ на 1,2 млрд рублей

УФАС по Башкирии заблокировало заключение 11 контрактов на капремонт школ на общую сумму более 1,15 млрд руб., следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Контракты на капремонт школы № 4, кадетской школы № 2 и школы № 7 и гимназии № 1 Салавата получило ООО «Билд», предложившее исполнить их за 119,7 млн руб., 100,4 млн руб., 115,1 млн руб. и 104,8 млн руб. соответственно. В Стерлитамаке конкурсы на капремонт школы № 1 и лицея № 1 выиграло ООО «Капитал строй» за 124,9 млн руб. и 121,3 млн руб. соответственно, а лицея № 2 — ООО СК «Стройвест» за 120,9 млн руб.

Капремонт школ № 15 и № 11 в Баймаке должно провести ООО «Филком» за 119,4 млн руб. и 119,4 млн руб. соответственно. Право отремонтировать лицей-интернат в Баймаке получило ООО «Альянс» за 104,5 млн руб., а школу в селе Красная Башкирия Абзелиловского района — ООО «Спецстросервис» за 102,1 млн руб.

Причинами блокировки стали жалобы в УФАС, направленные компаниями «Билд», «Строительная компания “Вавилон”», «Спецстройсервис», «СК Башрегионстрой» и «Жилстрой». По мнению заявителей, их заявки были отклонены конкурсными комиссиями без законных на то оснований. Рассмотрение жалоб назначено на 14 и 15 марта.

ФАС