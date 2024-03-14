Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

— В 2024 построим и обновим более трех тысяч километров инженерных сетей. Будут проводиться работы по реконструкции очистных сооружений «Яковлево», «Привольный» и «Пучково», газопровода-дюкера «Кропоткинский». Также продолжим строительство газовых сетей в ТиНАО, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.