Популярная сеть кафе требует от ФНС в Приморье вернуть почти 120 млн рублей

В отношении владельца точек общественного питания Republic — ООО «Инстрой» 14 марта во Владивостоке прекращено рассмотрение иска Федеральной налоговой службы России о банкротстве компании. Ответчик для прекращения судебного разбирательства выплатил порядка 119 млн рублей налогов, пеней и судебных издержек. Компания оспаривает эти суммы в Арбитражном суде Приморского края как назначенные с нарушением действующего законодательства, сообщает ИА PrimaMedia.
На заседании судебного органа 14 марта ООО «Инстрой» представил доказательства о погашении всех налоговых претензий, пени и штрафов (начисленных по результатам выездной налоговой проверки), а также исполнительского сбора. В совокупности сумма выплат в бюджет по иску налогового органа составила 119,39 млн рублей.
Компания намерена вернуть все выплаты, так как считает претензии налогового органа незаконными. В настоящий момент действия контрольного ведомства оспариваются в Арбитражном суде Приморского края, исполнительные документы ООО «Инстрой» требует признать недействительными.
— Возврат этой суммы, даже с начисленными пени по ставке рефинансирования, не восполнит причиненные убытки в виде падения выручки из-за арестованных счетов, действия налоговой. Информация в СМИ нанесла непоправимый ущерб деловой репутации, который невозможно оценить. Ущерб существенный и предприятие будет долго приходить в себя. Учитывая, что ещё в период пандемии, общепит понес наибольшие убытки… Невозможно ни принять, ни понять, ни смириться с этими действиями налоговой, — рассказала адвокат, представитель ООО «Инстрой» Анастасия Балацкая.
Представитель компании отметила, что в феврале 2023 годы расчетный счет ООО «Инстрой» был дважды арестован, что мешало вести экономическую деятельность и производить расчеты с государственными органами. И это несмотря на то, что так же было арестовано имущество, стоимость которого превышало сумму вменяемых налоговых претензий.
По её данным, МИФНС № 13 по Приморскому краю провела выездную налоговую проверку ООО «Инстрой» по всем налогам сборам за 2018 — 2020 года. По результатам проверки вынесено решение от 24.01.2023 № 27/1, в соответствии с котором ООО «Инстрой» привлечено к налоговой ответственности за деятельность третьих лиц ООО «Лефорт», ООО «Регард» и ООО «ФудАльянс». Предположение о дроблении бизнеса в целях ухода от налогов, считает надуманным, так как эти ведомства ведут самостоятельную экономическую деятельность и имеют разных учредителей. К тому же численность сотрудников не достигает критерия (100 человек), позволяющего применять выдвинутые налоговые претензии, даже если сложить численность сотрудников всех компаний. Среднесписочная численность сотрудников ООО «Инстрой» в 2007 году составляла 17 человек, в 2008 году 23 человека, в 2009 — 29 человек. По мнению, юриста это свидетельствует об отсутствии даже гипотетической необходимости дробления бизнеса.