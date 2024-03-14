Популярная сеть кафе требует от ФНС в Приморье вернуть почти 120 млн рублей

По её данным, МИФНС № 13 по Приморскому краю провела выездную налоговую проверку ООО «Инстрой» по всем налогам сборам за 2018 — 2020 года. По результатам проверки вынесено решение от 24.01.2023 № 27/1, в соответствии с котором ООО «Инстрой» привлечено к налоговой ответственности за деятельность третьих лиц ООО «Лефорт», ООО «Регард» и ООО «ФудАльянс». Предположение о дроблении бизнеса в целях ухода от налогов, считает надуманным, так как эти ведомства ведут самостоятельную экономическую деятельность и имеют разных учредителей. К тому же численность сотрудников не достигает критерия (100 человек), позволяющего применять выдвинутые налоговые претензии, даже если сложить численность сотрудников всех компаний. Среднесписочная численность сотрудников ООО «Инстрой» в 2007 году составляла 17 человек, в 2008 году 23 человека, в 2009 — 29 человек. По мнению, юриста это свидетельствует об отсутствии даже гипотетической необходимости дробления бизнеса.